Warriors mikaging

Napasulod ni Ni­kola Jokic ang iyang three-point shot nga duol sa halfcourt atol sa final buzzer aron agakon ang Denver Nuggets sa ma­kapaukyab nga kadaugan batok sa hosts Golden State Warriors, 130-127, ning Biyernes, Enero 5, 2024 (PH time) sa National Basketball Association (NBA).

Gikan sa inbound pass ni Aaron Gordon, nadawat ni Jokic ang bola unya ni-dribble lang siya og katulo dayong itsa sa nakapadaug nga tres.

Puwerteng pagkakugang sa Warriors gumikan kay naglabaw man unta sila og 18 puntos sa 4th quarter.

Gihuman sa Nuggets ang 4th quarter pinaagi sa 25-4 nga rally nga maoy naghatod kanila sa himaya.

Gipangulohan ni Jokic ang kadaugan pinaagi sa iyang 34 puntos, 10 ka assists ug siyam ka rebounds, nidugang og 30 puntos si Gordon samtang niamot og 25 puntos si Jamal Murray.

“I think those shots are the easiest shots to take,” pasabot ni Jokic. “You don’t have any other option.”

Sulod na sab sa pipila ka mga higayon ning maong season nga nausikan sa Warriors ang dako nilang labaw.

“These games all come down to the wire, it feels like for us this year,” matod ni Warriors coach Steve Kerr.

“We’ve probably lost four or five we should have won.”

Ang Warriors gipangulohan ni Stephen Curry pinaagi sa iyang 30 puntos, niamot og 24 puntos si Klay Thompson samtang nitunol og 16 puntos si Jonathan Kuminga.

Alang ni Curry, usa kini sa ilang kapildihan nga lisod nilang dawaton.

“Some are a little bit easier to swallow than others,” batbat ni Curry. “This one is definitely tough.”