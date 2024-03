Warriors mikastigo sa Bucks

Gipanglampurnas sa hosts Golden State Warriors ang Milwaukee Bucks, 125-90, ning Huwebes, Marso 7, 2024 (PH time) sa National Basketball Association (NBA).

Ning sangkaa, gipuli-pulihan pagdepensa sa nagkalainlaing mga sakop sa Warriors ang usa sa mga haligi sa Bucks nga si Giannis Anetokounmpo.

Unang nipas-an ning maong obligasyon ma­o ang beteranong si Dray­mond Green da­yon si Jonathan Kuminga.

Hasta si rookie Tracye Jackson-Davis gigamit sab ni Warriors coach Steve Kerr sa pagdepensa kang Antetokoumpo.

Apan bisan pa niini, nakamugna gihapon si Antekounmpo og 23 puntos.

Hinuon, nagbunga ra gihapon ang gihimo sa Warriors gumikan kay naputol nila ang sunodsunod nga kadaugan sa Bucks gikan sa All-Star break.

“He’s a great player he’s a load to guard. Props to our defense we tried to contain him,” matod ni Jackson-Davis.

“I’ve never faced anyone like him having the length like that.”

Ang Warriors gipangulohan ni Stephen Curry pinaagi sa iyang 29 puntos, nidugang og 20 puntos si Kuminga samtang niamot og 15 puntos si Jackson-Davis.

“It takes a village to guard that guy and we needed everybody for sure,” matod ni Kerr kabahin sa iyang gihimo aron depensaan si Antetokounmpo.

Kon depensa ang hisgutan, naila unta ang Bucks niini sukad naabot si coach Doc Rivers apan lahi ang nahitabo.

“I really didn’t think this was our defense, I thought it was our offense,” matod ni Rivers. “I didn’t think we played solid offense all night.”

Ang Bucks nakadawat og 20 puntos matag usa gikan nila ni Damian Lillard ug Bobby Portis Jr. / AP