Warriors milamoy sa Nuggets

Gigamit sa host Golden State Warriors ang ilang bantugang pilosopiya nga “Strength in Number’' aron tapakan ang dakong haw-ang sa ilang puwersa sa ilang pagmakmak sa Denver Nuggets, 128-117, kagahapon, Lunes, Pebrero 23, 2026 (PH time), sa National Basketball Association (NBA).
Gawas sa usa, ang tanang mga magduduwa sa Warriors nga ningpakita og aksyon nakamugna og puntos diin pito ang nakarehistro og dobleng numero.
Niini, hingpit nga natapakan ang dakong haw-ang sa puwersa sa Warriors, nga ningkombati nga aduna ra’y siyam ka mga magduduwa diin lakip sa mga ningpalta mao ang upat nila nga mga pambato nga sila si Stephen Curry (knee), Draymond Green (back soreness), Kristaps Porzingis (illness), ug Jimmy Butler (torn ACL).
Gipangulohan ni Moses Moody ang Warriors pinaagi sa iyang 23 puntos, nidugang og 22 puntos si Al Horford lakip na niini ang 6-of-7 three-point shooting samtang nitunol og 20 puntos si DeAnthony Melton.
Sa kinatibuk-an, 42 ka assists ang narehistro sa Warriors nga maoy naghatag og dakong problema sa Nuggets, nga nakamugna lang og 25 ka assists.
Si Horford maoy nidugkat sa opensa sa Warriors pinaagi sa pagpauwan og duha ka sunodsunod nga three-pointers sa sayong bahin sa duwa.
Sa pagpangulo nila ni Horford, Moody ug Melton, ang Warriors nakamugna og 39-27 nga labaw human sa 1st quarter.
Nailog sa Nuggets ang labaw sa 3rd quarter apan sa 4th quarter, ningbulhot na sab ang opensa sa Warriors ug ning higayuna, sa pagpagulo ni Brandin Podziemski.
Gimugna ni Podziemski sa nahabiling lima ka mga minutos ang 12 sa iyang kinatibuk-ang 18 puntos.
Ang Nuggets gipangulohan ni Nikola Jokic pinaagi sa iyang triple-double 25 puntos, 20 rebounds, ug 12 assists, niamot og 21 puntos si Jamal Murray samtang nitampo og 18 puntos si Christian Braun. / Gikan sa wires