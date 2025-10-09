Warriors mipakaging sa Beermen

Gipakaging sa NLEX Road Warriors ang defending champions San Miguel Beermen, 85-84, sa main game niadtong Miyerkules sa gabii, Oktubre 8, 2025, sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 50 Philippine Cup sa Ynares Center sa Antipolo City.
Nahimo kini sa Road Warriors bisan wala ang ilang labing pambato nga si Robert Bolick kinsa kasamtangang naa sa US ug nagbangutan sa kamatayon sa iyang amahan.
“We dedicate the game to Berto. Medyo may motivation factor kami in today’s game,” matod ni NLEX coach Jong Uichico.
Sa pagpalta ni Bolick kinsa sakop sa Mythical First Team sa niaging season, nagkumboya sila si Jonnel Policarpio, Brandon Ramirez, ug JB Bahio aron pangulohan ang Road Warriors sa pagligis sa Beermen.
Nimugna og 16 puntos matag usa sila si Policarpio ug Ramirez samtang nidugang og double-double si Bahio nga 12 puntos ug 12 rebounds.
Gikan sa 32-42 nga biya sa halftime, ang Road Warriors inanay nga ninggukod hangtod nga nakasikit sila, 66-67, human sa 3rd quarter.
Sikit na kaayo ang engkuwentro human niini hangtod na sa katapusang gutlo.
Sa premirong duwa, nagpakatap og career-high 41 puntos si Calvin Abueva aron agakon ang bag-ong miyembro nga Titan Ultra Giant Risers batok sa Merlaco Bolts, 100-96.
Puntos matag usa:
1st game:
Titan (100) - Abueva 41, Munzon 14, Flores 10, Yu 9, Ular 8, Koon 6, Pessumal 5, Balanza 2, Ambohot 3.
Meralco (96) - Cansino 22, Almazan 16, Quinto 15, Bates 10, Newsome 9, Hodge 7, Banchero 6, Maliksi 5, Black 4, Pascual 2.
2nd game:
NLEX (85) - Ramirez 16, Policarpio 16, Alas 13, Bahio 12, Rodger 9, Valdez 6, Amer 5, Semerad 4, Torres 2, Nieto 2.
San Miguel (84) - Fajardo 18, Trollano 17, Cruz 12, Lassiter 8, Tiongson 7, Brondial 7, Tautuaa 6, Cahilig 5, Teng 2, Perez 2. / ESL