Warriors mipukan sa Celtics

Nagpakatap og 27 puntos si Stephen Curry aron pangulohan ang impresibong daog sa Golden State Warriors batok sa hosts Boston Celtics, 118-112, kagahapon, Huwebes, Nobiyembre 7, 2024 (PH time), sa National Basketball Association (NBA).

Ning sangkaa, balanseng opensa ug hugot nga depensa ang gihimo sa Warriors aron lupigon ang defending champions.

Ningdugang og 16 puntos matag usa sila si Buddy Hield ug Andrew Wiggins, niamot og 11 puntos si Kyle Anderson samtang nitunol og 10 puntos si Jonathan Kuminga alang sa Warriors.

Ang Warriors ningrehistro sa ikalima nilang sunodsunod nga kadaugan nga nagpasaka sa ilang rekord ngadto sa 7-1.

Naggukod og pito ka puntos ang Warriors sa tungatungang bahin sa 4th quarter apan ningmugna kini og 16-4 nga rally aron iposte ang 104-99 nga labaw sa nahabiling 2:30 minutos.

Nakaduol ang Celtics sa nahabiling 16 ka mga segundos, 115-112, apan dinhi ra kutob ang ilang paninguha.

Gihuman sa Warriors ang kombati pinaagi sa pagpasulod og tulo sa katapusan nilang upat ka freethrows.

Ang Celtics nga ningkumbati sa ikatulong higayon nga wala ang usa sa ilang mga lider nga si Jaylen Brown (adunay angol), gipangulohan ni Jayson Tatum pinaagi sa iyang 32 puntos.

Niamot og 26 puntos si Derrick White samtang nitunol og 16 puntos si Payton Pritchard.

Ning sangkaa, gi-boo og maayo sa Celtics fans si Warriors coach Steve Kerr aron ipadayag ang ilang kapungot nganong gibangko niini si Tatum sa malampusong kampanya sa Team USA sa niaging Paris Olympics. Si Kerr maoy head coach sa Team USA niadtong higayuna.

“That’s part of this job. That’s what I’ve been dealing with my entire career,’’ matod ni Kerr. / AP