Warriors mipukan sa Sixers

Nagpauwan og 37 puntos si Stephen Curry lakip na niini ang walo ka three-point shots aron agakon ang hosts Golden State Warriors ngadto sa kadaugan batok sa Philadelphia 76ers, 119-107, ning Miyerkules, Enero 31, 2024 (PH time) sa National Basketball Association (NBA).

Nahimo kini sa Warriors bisan wala ang usa sa ilang mga pambato nga si Klay Thompson, kinsa adunay gipamati sa lawas.

Nakigkumboya sila si Jonathan Kuminga ug Andrew Wiggins ni Curry aron tapakan ang haw-an nga nabiyaan ni Thompson.

Nidugang si Kuminga og 26 puntos alang sa kadaugan samtang nitampo og 23 puntos si Wiggins.

Si Draymond Green, kinsa bag-uhay pa lang nakabalik og duwa gikan sa indefinite suspension, nagkanayon nga sa iyang tan-aw hinayhinay na nga nahibalik ang ilang tiunay nga puwersa.

“It’s fun,” matod ni Green. “I think it’s starting to come together for us now. We’ve just got to string some wins together.”

Alang ni Warriors coach Steve Kerr, lahi gyud ang madalit ni Green sa ilahang puwersa hilabi na sa depensa.

“Draymond really changed things with his return because he connects those guys at both ends of the floor, just with his communication defensively and the way he helps get us organized offensively,” asoy ni Kerr. / AP