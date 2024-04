Warriors misaka sa no. 9

Ning-rally ang Golden State Warriors aron iposte ang ikatulo nilang sagunson nga kadaugan pinaagi sa pagpukan sa hosts Portland TrailBlazers, 100-92, ning Biyernes, Abril 12, 2024 (PH time), sa National Basketball Association (NBA).

Ang Warriors, nga nakaseguro nang daan og puwesto sa Play-in Tournament, ningsaka sa No. 9 nga puwesto sa Western Conference dala ang 45-35 nga rekord.

Puwede pa mosaka mosaka sa mas maayo nga posisyon ang Warriors, depende sa resulta sa nahabilin nilang duha ka mga duwa.

Ang Warriors, nga ningdaog og siyam sa katapusan nilang 10 ka mga duwa, gipangulohan ni Stephen Curry pinaagi sa iyang 22 puntos samtang nidugang og 19 puntos si Jonathan Kuminga.

Nakuha sa Warriors ang kadaugan bisan wala ang tulo sa ilang mga sinaligan nga sila si Klay Thiompson (right knee tendonitis), Draymond Green (right knee contusion) ug Gary Payton II (left calf tightness).

Wala’y bisan usa ang nakalabaw og dobleng numeo nga puntos sa nag-unang tulo ka quarters.

Sa sayong bahin sa 4th quarter, nakapaulbo og three-point bomb si Kris Murray aron hatagan ang TrailBlazers og 85-79 nga labaw.

Sa pagpangulo nila ni Curry ug Kevin Looney, nabali ang hangin ug nakaposte og 90-86 nga labaw ang Warriors nga wala na nila buhii hangtod na sa katapusang gutlo.

Ning puntoha, wala pa’y tino kon unsa nga puwersa ang ikaharong sa Warriors sa Play-in Tournament.

“It’s a loaded conference. Everybody’s good,” matod ni Warriors coach Steve Kerr. “It’s just tough to make up ground.”

Ang TrailBlazers (21-58), nga usa sa wala na’y paglaum nga makalusot sa regular season, gipangulohan ni Deandre Ayton pinaagi sa iyang 25 puntos samtang niamot og 18 puntos si Scoot Henderson. / AP