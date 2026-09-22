Warriors mitiklo sa Maroons

Mga duwa karon:
6:15 pm- Paref batok SCSC (High School)
7:45 pm- CIT-U batok USPF (College)
Nakabaton og bahin sa ikaduhang puwesto ang University of San Carlos (USC) Warriors human nila gipangmakmak ang University of the Philippines (UP)-Cebu Fighting Maroons, 54-46, sa main game niadtong Lunes sa gabii, Septiyembre 21, 2026, sa Cebu Schools Athletic Foundation Inc. (Cesafi) basketball college division sa Cebu Coliseum.
Ang Warriors nga ningsaka sa 4-1 nga luna, nakig-uban sa University of Cebu (UC) Webmasters sa puwesto nga sikit nga nagsunod sa league-leader Benedicto College (BC) Cheetahs.
Sa ilang bahin, ang Fighting Maroons ningsukarap og samot sa laing ubos nga puwesto bitbit ang 0-4 nga rekord.
Gipangulohan ni James Gica ang kadaugan pinaagi sa iyang 15 puntos, niamot og siyam ka puntos si Rey Enrile samtang ningtunol og walo ka puntos matag usa sila si Jhornel Tangkay ug Real Aureo.
Samtang ang Fighting Maroons gipangulohan ni Dave Kress pinaagi sa iyang 13 puntos samtang ningtunol og 10 puntos si Aj Delos Reyes.
Magpadayon ang mga duwa karong Miyerkules, Septiyembre 23 diin magsangka sa main game ang Cebu Institute of Technology-University (CIT-U) Wildcats batok University of Southern Philippines Foundation (USPF) Panthers sa college division.
Sa premirong duwa, magkombati ang Paref Springdale School (PSS) Titans ug San Carlos School of Cebu (SCSC) Baby Warriors sa high school division. / ESL