Warriors mitiklo sa Thunder

Nagpauwan og 36 puntos si Stephen Curry lakip na niini ang 7-of-13 three-point shooting aron agakon ang Golden State Warriors ngadto sa daog batok sa hosts Oklahoma City Thunder, 127-116, kagahapon, Lunes, Nobiyembre 11, 2024 (PH time) sa National Basketball Association (NBA).

Si Jonathan Kuminga nidugang og 20 puntos, nihatag og 19 puntos ug 10 rebounds si De’Anthony Melton samtang nitunol og 18 puntos si Andrew Wiggins alang sa Warriors.

Dobleng blackeye ang nasinati sa Thunder ning sangkaa gumikan kay nakasinati og angol sa tuo nga bat-ang ang usa sa ilang mga sinaligan nga si Chet Holmgren sa 1st quarter pa lang.

Ang pagkaangol ni Holmgren napahimuslan og insakto sa Warriors nga ningposte og 30 puntos nga labaw sa hinapos nga bahin sa 3rd quarter.

Apan wala dayon niisa sa ilang puti nga bandera ang Thunder ug paspas nilang napahak ang labaw sa Warriors ngadto sa unom na lang ka mga puntos sa nahabiling 4:46 minutos.

Hinuon, nagpaulbo og three-point bomb si Curry aron dugkatan pagbalik ang opensa sa Warriors ug nakontrolar nila pagbalik ang duwa hangtod na sa katapusang gutlo.

Ang Thunder gipangulohan ni Shai Gilgeous-Alexander pinaagi sa iyang 24 puntos, nihatag og 20 puntos si Jalen Williams samtang ningtunol og 16 puntos matag usa sila si Cason Wallace ug Luquentz Dort.

Giangkon sa Thunder nga naglisod sila pag-adjust human naangol si Holmgren ug igo na lang sila sa pagpanghinaut nga dili ra grabe ang pagkaangol niini.

“It’s hard. Hopefully, he’s okay. It’s part of the game, but it sucks,” matod ni Gilgeous-Alexander.

“It changed a lot for us defensively, for sure.” / AP