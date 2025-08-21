Warriors mitipi sa Jaguars

Mga duwa karon:
9:00 am- USJ-R batok Benilde
6:00 pm- USC batok Adamson
8:00 pm- USJ-R batok UPHSD
Nasubhan og overtime nga kadaugan ang University of San Carlos (USC) Warriors batok sa University of San Jose Recoletos (USJ-R) Jaguars, 79-73, niadtong Miyerkules sa gabii, Agusto 20, 2025, sa pagsugod sa Cebu City Inter-Collegiate Basketball Tournament sa Cebu City Sports Institute sa Brgy. Sawang Calero, Dakbayan sa Sugbo.
Grabe kasikit ang panagsangka tali sa duha ka teams sa Cebu Schools Athletic Foundation Inc. (CESAFI) gikan sa sinugdanan una kini natabla, 63-63, human sa regulation period.
Padayon ang kulbahinam nga engkuwentro sa overtime una nakakita’g kahigayunan ang Warriors sa hinapos nga bahin aron marehistro ang makutas nga kadaugan.
Gipangulohan nila ni Kyle Maglinte ug James Paolo Gica ang Warriors pinaagi sa ilang 15 puntos matag usa samtang nidugang og 13 puntos si James Enriquez.
Ang Jaguars gipangulohan ni Fritz John Gonzales pinaagi sa iyang 15 puntos, nihatag og 12 puntos si Sam Melicor samtang nitunol og 11 puntos si JV Oringo.
Sa pagpadayon sa torneyo karong Biyernes, Agusto 22, ang Jaguars mosuway pagbangon gikan sa kapildihan pinaagi sa pagsagubang og duha ka mga duwa.
Karong alas 9:00 sa buntag, sangkaon sa Jaguars ang team gikan sa National Collegiate Athletic Association (NCAA) sa Manila nga mao ang De La Salle–College of Saint Benilde Blazers.
Inig ka alas 6:00 sa gabii, ang Warriors makigsangka sa laing Manila squad nga mao ang Adamson University (AU) Soaring Falcons sa University Athletic Association of the Philippines (UAAP).
Human niini, moduwa pagbalik ang Jaguars sa alas 8:00 sa gabii batok sa laing NCAA team nga mao ang University of Perpetual Help System DALTA (UPHSD) Altas. / ESL