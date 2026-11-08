Warriors nabuhi, nagdilaab

Gitumba sa Golden State Warriors ang Orlando Magic, 126-119, sa overtime ug nilangkat sa ikapito nga sunodsunod nga daog sa National Basketball Association (NBA) game didto sa Chase Center sa California niadtong Dominggo, Nobiyembre 8, 2026 (PH time).
Ang Warriors nahimong unang team sukad sa 1950-51 Boston Celtics nga nakabangon gikan sa 0-3 nga pagsugod sa season ug niratsada ngadto sa pito ka daog.
Nisaka ang Warriors sa ikaupat sa team standings bitbit ang 7-3 nga baraha, nga maoy nakabuhi sa fans niini tungod kay sa miaging season igo lang nipwesto sa ika-10 ang maong franchise.
Sama sa naandan, si Stephen Curry ang niaswat sa Golden State pinaggi sa iyang makabungog nga 41 puntos. Nakakuha pud og dakong tabang ang Warriors gikan sa rookie nga si Yaxel Lendeborg nga nipakatap og 23 puntos ug walo ka rebounds.
Niamot si Brandin Podziemski og 15 puntos, nidugang pud si Georges Niang og 11 puntos, samtang ang beterano nga si Draymond Green nakabuhat og game-high 13 assists ubanan sa unom ka rebounds, duha ka steals ug duha ka blocks.
Ang pilderong Magic nisandig ni Franz Wagner ug Wendell Carter Jr. nga pulos nakahimo og double-double. Si Wagner nipabuto og 30 puntos ug 11 ka assists, samtang si Wendell Carter Jr, samtang si Carter nitunol og 19 puntos ug 11 ka rebounds, unom niini offensive rebounds.
Niasdang ang Magic nga kuwang ang ilang pwersa kay wala moduwa sila Desmond Bane (illness), Paolo Banchero (sprained right ankle), Jonathan Isaac (left knee management) ug Jalen Suggs (bruised right knee).
Samtang sa habig sa Warriors wa gihapon kaduwa ang scorer nga si Jimmy Butler. / RSC