Warriors nabuhian og paglaom alang sa semis

Mga duwa karon:
5:15 pm- UCLM batok USPF (High School)
6:45 pm- UPC batok USPF
Nakadugkat og kahayag alang sa inilugay og luna sa semi-finals ang University of San Carlos (USC) Warriors human nila gipangbuntog ang University of the Philippines (UP)-Cebu Fighting Maroons, 67-62, sa Cebu Schools Athletic Foundation, Inc. (Cesafi) college basketball niadtong Lunes sa gabii, Nobiyembre 24, 2025, sa New Cebu Coliseum.
Sa kadaugan, napahugtan sa Warriors ang ilang paggunit sa ikalimang dapit dala ang 6-5 nga rekord ug sikit silang nagsunod sa kasamtangang naa sa ikaupat nga mao ang University of San Jose–Recoletos (USJ-R) Jaguars, nga adunay 6-4.
Basi sa kasamtangang standing, dako ang poruhan nga mahimong knockout game ang ikaduhang panagsangka sa Warriors ug Jaguars karong Nobiyembre 30 alang sa inilugay sa ikaupat ug katapusang puwesto sa semi-finals.
Hinuon, nagdepende pa kini sa mga resulta sa nahabiling mga duwa sa duha ka mga kampo sa double-round elimination diin adunay tulo ang Warriors ug upat ang Jaguars.
Sa ilang bahin, ang Figthing Maroons, nga usa sa tulo ka teams nga nakutloan nang daan og paglaom nga makaabante, naunlod og samot dala ang 1-10 nga rekord.
Sa high school division, gipangpukan sa University of Cebu (UC) Baby Webmasters ang Don Bosco Technology College (DBTC) Greywolves pinaagi sa overtime, 89–79.
Sa kadaugan, nabuhian og gamay nga paglaom ang Baby Webmasters nga makakawat og puwesto sa semi-finals dala ang 4-3 nga rekord samtang ang Greywolves, nga wala na’y poruhan nga makaabante, natagak sa 1-7 nga rekord. / ESL