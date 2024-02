Warriors nabuhian og paglaum

Nagpakatap og double-double nga 21 puntos ug 10 ka rebounds si Andrew Wiggins aron agakon ang Golden State Warriors sa dakong ka­daugan batok sa hosts Phi­la­delphia 76ers, 127-104, ning Huwebes, Pebrero 8, 2024 (PH time) sa National Basketball Association (NBA).

Ang maong kadaugan igo na aron mabuhian og paglaum si Warriors coach Steve Kerr, kinsa nagtuo nga aduna pa’y dakong mahitabo kabahin sa ilang kampanya ning maong season taliwala sa kasamtangan nilang sitwasyon.

Sa kasamtangan, ang multi-titled Warriors wala pa nasulod sa playoffs standing ug nagbitay kini sa ika-11 nga puwesto sa Western Confe­rence dala ang 9-11 nga rekord. Si Klay Thompson, kinsa potensyal nga mahimo’ng free agent sa Warriors inig human sa 2023-24 season, niuyon sa pagtuo ni Kerr.

“If you go home and you check the playoff record, the trio, and you add what you have,” matod ni Thompson, kinsa nagtumbok sa trayanggulo nila ni Stephen Curry ug Draymond Green. “I believe it. I will always believe. It’s a long season. I will always believe we can always make a run, especially when we’re all suited up.”

Sila si Thompson ug Jonathan Kuminga ningdugang og 18 puntos matag usa alang sa Warriors.

“Without Wigs, we don’t win another championship in 2022,” dugang ni Thompson, kinsa nipadayag nang daan nga wala siya’y plano mobiya sa Warriors.

“If we want to go where we want to go, he’s going to have to be that same Wigs that got us there a couple of years ago.”

Ang 76ers padayong ningkombati nga wala ang ilang lider nga si MVP Joel Embiid, kinsa wala pa’y tino kanus-a makabalik pagduwa human gioperahan ang iyang wa nga tuhod ning bag-uhay lang.