Warriors nabuhian og paglaum

Nagpakatap og 29 puntos matag usa ang Splash Bro­thers nga sila si Stephen Curry ug Klay Thompson aron agakon ang Golden State Warriors sa dako’ng kadaugan batok sa hosts Houston Rockets, 133-110, ning Biyernes, Abril 5, 2024 (PH time) sa National Basketball Asso­ciation (NBA).

Ang Warriors, nga ningposte sa ilang season-high nga unom ka sunodsunod nga kadaugan, nakapahugot sa ilang paggunit sa ika-10 nga puwesto sa Wes­tern Conference dala ang 42-34 nga rekord nga naghatag og gamay’ng kahayag sa ilang pag­laum sa nagkaduol nga playoffs.

“We know we can score against most teams but defense has been our calling card,” matod ni Curry.

Ning sangkaa, kanunay nga naglabaw ang Warriors ug nakaposte kini og 15 puntos nga labaw human sa first half diin gimugna ni Thompson ang 21 sa iyang kinatibuk-ang puntos.

Lima sa pito ka three-pointers ni Thompson iyang gimugna sa first half.

“Man, he was smoking and that was fun to watch,” matod ni Warriors coach Steve Kerr kabahin ni Thompson. “He was feeling it right from the beginning.”

Nanghinaot si Kerr nga magpadayon ang ilang maayong duwa sa nahabilin nilang unom ka mga duwa sa regular season.

“We’re on a nice run right now and we’re playing good basketball. So we’re going to do that for the next six games and see where we land,” matod ni Kerr.

Si Andrew Wiggins nidugang og 24 puntos samtang niamot og 20 puntos si Trayce Jackson-Davis alang sa Warriors.

Ang Rockets, nga nagsunod sa Warriors sa standing bitbit ang 38-38 nga rekord, gipangulohan ni Jabari Smith Jr. pinaagi sa iyang 24 puntos samtang nitampo og 17 puntos si Rookie Cam Whitmore. / AP