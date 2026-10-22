Warriors nagplano i-trade si Porzingis

Gisugdan sa Golden State Warriors ang paghimo og lakang aron ma-trade ang beteranong sentro nga si Kristaps Porzingis, kinsa wala pa’y kaseguroan kon kanus-a kini makabalik pagduwa gumikan sa isyu sa iyang kahimsog.
Sa ilang opisyal nga pamahayag nga gipagawas kagahapon, Huwebes, Oktubre 22, 2026, wala kini gikompirmar o gipanghimakak sa Warriors, nga igo lang niingon nga dili sila mokomentaryo kabahin niini.
Si Porzingis nipirma og duha ka tuig nga contract extension balor og $40 million niadtong Hunyo. / Gikan sa wires / Gikan sa YahooSports