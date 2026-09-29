Warriors nagsolo sa ibabaw

Mga duwa karon:
6:15 pm- UV batok CIT-U (High School)
7:45 pm- UCLM batok UPC (College)
Naangkon pagbalik sa University of San Carlos ang solong liderato human nila gipayukbo ang Cebu Institute of Technology University (CIT-U) Widlcats, 58-54, sa main game niadtong Lunes sa gabii, Septiyembre 28, 2026, sa Cebu Schools Athletic Foundation, Inc. (Cesafi) basketball college division sa Cebu Coliseum.
Ang Warriors ningsulbong sa ibabaw dala ang 5-1 nga rekord samtang ang Wildcats ningsukarap sa ikalimang puwesto dala ang 3-3 nga rekord.
Gikan sa 11-11 nga panagtabla human sa 1st quarter, ningsutoy og kalit ang opensa sa Warriors aron iposte ang 33-20 nga labaw sa halftime.
Naprotektahan sa Warriors ang maong labaw sa tibuok 3rd quarter.
Apan pagsugod sa 4th quarter, ning-rally ang Wildcats sa pagpangulo ni Braebon Ali Thompson aron pahakan ang labaw sa Warriors, 49-43.
Human niini, naghugpong pagbalik ang Warriors ug tuod man, nasanta nila ang pagpanghulga sa Wildcats aron iposte ang upat ka puntos nga kadaugan.
Gipangulohan ni Enricke Joshua Herbito ang Warriors pinaagi sa iyang 12 puntos, niamot og 11 puntos ug 12 rebounds si Jhoernel Tangkay samtang nihatag og 11 puntos si James Gica.
Ang Wildcats gipangulohan ni Thompson pinaagi sa iyang 18 puntos ug 10 rebounds samtang nitampo og siyam ka puntos si Jeshram Baliwan.
Sa high school division, gipangkitkit sa USJ-R Jaguar Cubs ang University of Southern Philippines Foundation (USPF) Baby Panthers, 79-74.
Ang Jaguar Cubs nga ningkatkat sa 4-0 nga rekord, nakakuha’g bahin sa liderato kauban ang University of Cebu Lapy-Lapu and Mandaue (UCLM) Baby Webmasters samtang ang Baby Panthers nangatagak sa 0-3 nga rekord.
Gipangulohan ni Jhun Miguel Telmo ang Jaguar Cubs pinaagi sa iyang 17 puntos samtang ningdugang og 11 puntos matag usa sila si James Precious Ponce, Erron Jay Dimcco ug John Gregor Caresosa. / ESL