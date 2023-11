Warriors nakaipsot sa Spurs

Naluwas ang Golden State Warriors sa pagpanghudlat sa San Antonio Spurs nga gi­bidahan sa nindot nga depensa ni Gary Payton II batok kang 7-foot-3 giant Victor Wembanyama sa National Basketball Association (NBA) In-Season Tournament kagahapon, Nobiyembre 25, sa San Francisco, California.

Ang high-leaping block ni Payton kang Wembanyama maoy misuyop sa kusog sa Spurs ug nakapausab sa tono sa duwa.

“I’m probably the smallest,” matod pa ni Payton. “It’s just energy and effort.”

Ang Warriors niangkla sa ilang opensa ngadto kang superstar Stephen Curry nga nakahimo og 35 puntos ug mitabla sa iyang season high nga pito ka tres.

Ang tres ni Spurs forward Cedi Osman sa nahabiling 21 segundos mipasikit sa duwa, 112-109, sa wa pa hingpit tapusa ni Curry gamit ang upat ka free throws ug duha ka free throws gikan kang Klay Thompson.

Nidugang si Dario Saric og 20 puntos gikan sa upat ka tres ug pito ka rebounds gikan sa bench, samtang ang partner nga “Splash Brother” ni Curry nga si Thompson nitunol og 15 puntos ug unom ka assists.

Ang maong daog ikaduha pa lang sa Warriors sulod sa uwahing siyam ka mga duwa, naglaum kini nga maka-advance pa sa Group C sa in-season tournament.

“We’re trying to advance,” saysay ni Warriors head coach Steve Kerr.

Ang No. 1 pick nga si Wembanyama nakapupo og 22 puntos ug walo ka rebounds sa nagkasalimoang nga Spurs, kinsa miligid sa ilang ika-11 nga sunodsunod nga pilde.

Parat ang nahimong shooting ni Wembanyama nga igo lang nakapasulod og usa sa iyang unom ka itsa sa long range.

Usa sa highlight sa maong du­wa ang paglusot ni rookie bigman Wembanyama nga gipa­­lakan lang ni Payton-nga full foot shorter sa Spurs bigman.

“It was an exciting moment, the crowd loved it,” sigon ni Kerr. “It was a hell of a play.”

Si Devin Vassell maoy mibida Spurs sa iyang 24 puntos, samtang si Keldon Johnson miamot og 22 puntos ug 12 ka rebounds para sa pilderong Spurs nga mitapos sa tournament group play nga adunay 0-4 nga baraha.

Sa susamang adlaw, gi-unveil sa Golden State ang bag-ong Jim Barnett Media Center nga gipahinungod sa kanhi player ug broadcaster. “I’m so glad I’m alive to see all of this,” padayag ni Barnett.