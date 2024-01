Warriors namungot

Namungot kagahapon, Enero 25, 2024 (PH time) ang hosts Golden State Warriors sa ilang pagbalik og duwa sa National Basketball Association (NBA) human sa kalit nga kamatayon sa ilang assistant coach nga si Dejan Milojevic.

Ang biktima mao ang Atlanta Hawks, 134-112.

Sa wala pa nagsugod ang duwa, gikaon sa emosyon ang mga magduduwa sa Warriors atol sa gipahigayong hamubo nga pagpahasubo sa nahitabo ni Milojevic, kinsa nipanaw human giataki sa kasingkasing sa miaging semana.

Human niini, gipahi­mang­nuan ni coach Steve Kerr ang iyang mga batos nga magtutok na sa duwa ug dili magpadala sa emosyon.

“It was not easy but I thought our guys did a really good job of trying to make that transition and settle into the game,” matod ni Kerr.

“It was very emotional. A lot of guys were in tears as the ball was being tipped.”

Pareho’ng nagbangis ang Splash Brothers nga sila si Stephen Curry ug Klay Thompson hasta si Jonathan Kuminga aron pangulohan ang kadaugan.

Nimugna og 25 puntos matag usa sila si Curry ug Kuminga samtang nidugang og 24 puntos si Thompson.

Aduna pa’y laing upat ka mga magduduwa ang Warriors nga nakamugna og dobleng numero nga puntos.

“It’s been a tough week,” matod ni Kuminga. “Obviously we kind of regroup with everything that was going on and went out there and just enjoy and just have fun and do what Deki would want us to do.”

Ang Hawks gipangulohan ni Dejounte Murray pinaagi sa iyang 23 puntos, nidugang og 21 puntos si Jalen Johnson, nihatag og 18 puntos si Saddiq Bey samtang nitunol og 17 puntos si Bogdan Boigdanovic.