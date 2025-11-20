Warriors napaso sa Heat

Gipainitan sa Miami Heat ang kuwang nga puwersa sa Golden State Warriors sa National Basketball Association (NBA) regular season game didto sa Kaseya Center, Miami, Florida niadtong Huwebes, Nobiyembre 20, 2025 (PH time).
Si Norman Powell maoy niwadwad alang sa Heat pinaagi sa iyang 25 puntos, samtang nidugang sa dilaab si Bam Adebayo sa iyang 20 puntos aron lupigon ang Warriors.
Ang kanhi Warriors forward nga gaduwa na karon para sa Heat Andrew Wiggins nipabuto og 17 puntos samtang si Kel’el Ware nilangkat og 16 ka rebounds.
Kuwang ang puwersa sa Warriors kay wala makaduwa sila si Stephen Curry tungod sa ankle injury, Heat forward Jimmy Butler tungod sa back issues, Draymond Green tungod sa sakit, ug Jonathan Kuminga tungod sa knee issues. Ang upat mao ang highest-paid sa Warriors diin moabot ngadto sa combined $162 million ang ilang suweldo.
Wala pud sa maong duwa si Al Horford kay gipapahuway siya human sa ilang duwa batok Orlando Magic niadtong Miyerkules.
Ang Warriors nakakuha og 20 puntos gikan ni Brandin Podziemski, nidugang og 19 puntos so Quinten Post, ug 18 puntos si Buddy Hield.
Wala pud makaduwa sa Heat ang guard nga si Tyler Herro tungod sa offseason ankle injury.
Ang Heat nisaka sa ikaunom nga puwesto bitbit ang 9-6 (win-loss) record sa Eastern Conference standing, samtang ang Warriors (9-8) naglingkod sa ikawalo nga puwesto sa Western Conference. / RSC