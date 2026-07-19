Warriors sulod sa Summer League finals

Gibuntog sa Golden State Warriors and Los Angeles Lakers, 92-88, sa 2026 National Basketball Association (NBA) Summer League semifinal game didto sa Thomas & Mack Center, Las Vegas, Nevada niadtong Hulyo 19, 2026 (PH time).
Nipakita og clutch performance ang No. 11 pick sa 2026 NBA Draft nga si Yaxel Lendeborg diin pito sa iyang 15 puntos gibuhat sa kritikal nga parti sa fourth quarter, lakip na niini ang duha ka free throws sa nahabilin nga 14 segundos sa duwa.
Si Lendeborg nilangkat pud og upat ka rebounds ubanan sat ulo ka assists, samtang si Graham Ike ug LJ Cryer nakahimo og 16 puntos matag-usa ug si Chance McMillian nitunol og 14 puntos gikan sa bench.
Ang Warriors nasulod sa NBA Summer League finals sa unang higayon sukad tuig 2013. Ilang kontrahon ang Memphis Grizzlies karong adlawa.
Ang Lakers gipangulohan ni Adou Thiero sa iyang double-double nga 18 puntos, ug 10 rebounds, samtang ang No. 24 pick nga si Cameron Carr niamot og 17 puntos ug tulo ka rebounds. / RSC