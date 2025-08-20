Warriors vs. Altas

Mga dua karon
5:00 pm- USC batok UPHSD
7:30 pm- Benilde batok Adamson
Masaksihan na’g sugod ang engkuwentro tali sa teams sa Cebu ug Manila karong Huwebes, Agusto 21, 2025, sa Cebu City Inter-Collegiate Basketball Tournament sa Cebu City Sports Institute sa Brgy. Sawang Calero, Dakbayan sa Sugbo.
Gitumbok mao ang sangka sa University of San Carlos (USC) Warriors sa Cebu School Athletic Foundation Inc. (CESAFI) batok University of Perpetual Help System DALTA (UPHSD) Altas sa National Collegiate Athletic Association (NCAA) sa premirong duwa sugod sa alas 5:00 sa hapon.
Ang Warriors, nga nakigsangka sa laing Cesafi team University of San Jose Recoletos (USJ-R) Jaguars sa press time kagahapon, Miyerkules, Agusto 20, gilaumang makasugat og malisod nga tahas batok sa Atlas.
Hinuon, seguradong dili bastabasta magpatay-og ang Warriors ug andam niining ipakita ang kalidad sa Cebu basketball.
Human sa engkuwentro sa Warriors ug Altas, ipahigayon ang opisyal nga opening ceremony sa torneyo.
Human sa opening ceremony, mosunod ang main game diin magsangka ang laing duha ka teams sa Manila nga mao ang De La Salle–College of Saint Benilde Blazers sa NCAA ug Adamson University (AU) Soaring Falcons sa University Athletic Association of the Philippines (UAAP).
Ang torneyo, nga nagdalit og kapin sa P300,000 nga kinatibuk-ang ganti, nahimong posible tungod sa paningkamot ni Commissioner Rocky Alcoseba inabagan ni Cebu City Mayor Nestor Archival.
Magpadayon sab ang kombati sa grassroots-based Visayas G-Hoops 15-under ug 12-under divisions, nga mao ang nagsilbeng preliminary games sa torneyo. / ESL