Waste holding area sa SRP, kaniadto pa gidili

Gibabagan sa Environmental Management Bureau (EMB) 7 ang gihimo sa Kagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo nga himuong temporaryong pundohanan sa basura ang usa ka dapit sa South Road Properties (SRP) duol sa Pond A.
Sa suwat ni kanhi DENR 7 Director Ma. Victoria Abrera niadtong Enero 15, iyang gipasabot nga ang maong dapit wala makapasar sa mga rekisitos sa Republic Act 9003 (Ecological Solid Waste Management Act).
“The site is located directly beside Pond A. Environmental standards strictly prohibit waste facilities near water bodies to prevent contamination and leachate seepage into the water table and the sea,” sumala sa suwat.
Ang site tapad ra sa Pond A, delikado sa kontaminasyon sa tubig ug sa dagat . Ang SRP wala ma-zone para sa pagdumala sa basura. Kulang ang dapit sa gikinahanglang safety buffers ug angay lang nga ang basura sa transfer stations dili molapas sa 24 ka oras.
Bisan sa pagbabag sa EMB, ang dakbayan nagpadayon gihapon sa paglabay og basura sa maong dapit human mabalhin sa puwesto si Abrera.
Sa compliance monitoring niadtong Enero 21 ubos sa bag-ong direktor nga si John Edward Ang, nasuta ang daghan nga mga kalapasan.
Wala kini impermeable liners ug leachate collection systems.
Walay paagi sa pagkontrolar sa baho ug mga peste ug peligro sa kontaminasyon sa yuta ug tubig sa Pond A.
Isip tubag, nipahibalo si Mayor Nestor Archival Sr. niadtong Pebrero 20 nga gihikay na ang pagbalhin sa mga basura ngadto sa usa ka pasilidad sa Aloguinsan aron maminusan ang epekto sa palibot sa SRP.
Samtang nagkagrabe ang problema sa basura, naglantugi ang mga konsehal niadtong Marso 3 kon kinsa nga opisina ang angay mangulo sa pagpatuman sa palisiya nga “no segregation, no collection.”
Matod ni Department of Public Services (DPS) Head John Paul Gelasque, ang Cebu City Environment and Natural Resources Office (CCenro) maoy angayan mangulo tungod sa ilang information team.
Apan nagduhaduha si Bise Mayor Tomas Osmeña sa kapasidad sa CCenro, samtang si Konsehal Jun Alcover niinsistir nga kinahanglang duna gyu’y usa ka lead office nga modumala niini. / CAV, EHP