Waste management sa Cebu ipa-review human sa landslide sa Binaliw landfill

Nagpadayag og dakong kabalaka ang Cebu Chamber of Commerce and Industry (CCCI) bahin sa nahitabong landslide sa landfill sa Barangay Binaliw, Dakbayan sa Sugbo.
Tungod niini, nanawagan sila alang sa usa ka komprehensibo nga pagrepaso ug pagpalig-on sa sistema sa pagdumala sa basura sa tibuok probinsiya.
Sa usa ka pamahayag niadtong Biyernes, Enero 9, 2026, ang chamber niingon nga ang ilang panghinaot anaa sa mga apektadong trabahante, ilang mga pamilya, ug sa mga komunidad nga naigo sa maong insidente.
Gidayeg sa CCCI ang paspas ug hiniusang lihok sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office (CDRRMO), Philippine Red Cross, Emergency Response Unit Foundation (Eruf), ug Bureau of Fire Protection (BFP) sa nagpadayong retrieval ug recovery operations.
Giawhag sa grupo ang mga awtoridad ug mga hingtungdan nga susihon ang mga risgo sa kalikupan, kaluwasan, ug panglawas sa publiko nga nalambigit sa paglabay og basura.
Matod nila, gikinahanglan ang mas lig-on nga mga panalipod aron dili na masubli ang maong trahedya.
Nanawagan ang CCCI sa mga kompanya nga palambuon ang ilang pamaagi sa pagdumala sa basura, lakip na ang segregation ug recycling.
Luwas nga paghipos sa basura ug pagpakunhod gikan pa lang sa gigikanan niini.
Giawhag ang mga negosyante nga makig-alayon sa lokal nga komunidad, mosuporta sa mga inisyatiba alang sa kaluwasan, motuman sa mga balaod sa kalikupan, ug makigtrabaho og maayo sa gobiyerno.
Matod sa CCCI, kining hiniusang aksiyon gikinahanglan aron malikayan ang mga disgrasya sa umaabot, mapanalipdan ang kinabuhi ug ang ekosistema, ug maseguro nga magpabiling lig-on ang dagan sa mga negosyo sa Sugbo.
Nisaad ang CCCI nga padayon nilang bantayan ang mga kalambuan ug mohatag og giya sa ilang mga miyembro bahin sa malungtarong mga pamaagi sa negosyo para sa mas luwas nga Sugbo. / KOC