Waste-processing system sa Cebu City, miburot og P220 million ang presyo

Gikuwestiyon sa Konseho sa Dakbayan sa Sugbo ang pagburot og P220-million sa presyo sa gisugyot nga waste-processing system.
Nakugang si Vice Mayor Tomas Osmeña nga ang proyekto nga gipresyuhan kaniadto og P250 million, nahimo na man nga P470 million sa bag-ong sugyot sa suplayer.
Ang maong isyu nitumaw atol sa regular nga session sa City Council human gipresentar ang sugyot sa Suki Trading Corp. alang sa usa ka waste-processing system.
Si Osmeña nagkanayon nga naggahin siya og panahon sa pagtuon sa gisugyot nga waste-management system ug nakadawat siya og P250-million nga quotation gikan sa suplayer niadtong Enero.
Gikuwestiyon niya ang pagtaas sa presyo human nagsumiter ang kompanya og bag-ong proposal nga P470-million.
“I have here, January, I got the P250 million. And it’s now P470 million,” matod ni Osmeña atol sa session.
Siya niingon nga gigahin niya ang iyang panahon sa pagtuon sa sugyot ug sa pakigsabot sa suplayer ug gusto niyang masayran sa siyudad kon unsa ang nausab tali sa unang quotation ug sa bag-ong proposal.
Gikuwestiyon sab sa bise mayor sab niya kon ang dugang mga equipment nalakip ba sa bag-ong proposal ug maka-justify ba gyud sa P220-million nga pagtaas.
“I just want to clarify the situation. Why did the price increase so much with the addition of one particular equipment, the price is doubled?” pasabot ni Osmeña.
Ang konseho wala una modesisyon bahin sa presyo sa gisugyot nga sistema.
Hinuon, si Councilor Mikel Rama nipadayag og mosyon nga ibalik ang komunikasyon ngadto sa buhatan ni Mayor Nestor Archival, uban ang mga comment ni Osmeña ug ang mga obserbasyon atol sa session.
Atol sa diskusyon, ang mga sakop sa konseho nakamatikod nga ang kagamitan ug ang specifications sa kasamtangang proposal mahimong lahi sa kon unsa ang gipresentar kaniadto.
Si Councilor Harry Eran nitataw nga ang unang presentasyon naglakip sa manual segregation ug ang kasamtangang sugyot dunay duha ka automatic segregation machines ug duha ka AWS-EPCD500 units.
Mabasa sa terms of reference sa kompanya nga ang automatic segregation machine gihimo aron mag-segregate sa nagkalainlaing basura, samtang ang AWS-EPCD500 gidesinyo aron iproseso ang mga residual waste.
Ang maong gisugyot nga sistema adunay kapasilidad sa pagproseso sa hangtod 700 metric tons nga nagkalainlaing basura kada adlaw, base sa 20 ka oras nga operasyon.
Ang sugyot naglakip pud og kagamitan alang sa pagproseso sa plastik, bildo, lata, papel, karton, ug mga sobra sa pagkaon.
Ang terms of reference nagbutang sa gisugyot nga kontrata sa presyong P470 million alang sa duha ka set sa kagamitan.
Nanginahanglan kini og 5,000 square meters hangtod sa usa ka hektarya nga luna, diin ang South Road Properties o uban pang magamit nga lugar ang nakit-ang puwesto.
Ang kompanya nisugyot sab nga maghatag og covered structure alang sa kagamitan, pagbansay sa mga kawani sa dakbayan, environmental pollution-control devices, ug mga serbisyo sa pagmintinar ug warranty.
Si Eran niingon nga ang executive department kinahanglan unang magtuon sa sugyot ug ipatin-aw ang mga isyu nga nitumaw. / CAV