Water hose gituyo og ‘gisi’

Gipasusi na ni Talisay City Mayor Samsam Gullas ang gikataho nga hose sa water pump alang sa Purok Madasigon, Barangay Biasong ang gituyo og gisi.
Napungot ang mayor sa maong insedente tungod kay naghatag kini og kalangay sa gihimo nga clearing ug water pumping operation sa maong area human sa pag-igo sa Bagyong Tino.
Nanawagan si Gullas ngadto sa mga residente nga dili gub-on ang kagamitan nga iya sa kagamhanan tungod kay ang mga hitabo nakabalda sa pagtunol og serbisyo sa mga apektado nga pamilya.
Ang kapulisan sa Talisay ang niimbestigar na sa maong hitabo aron sa pagsuta kon si kinsa ang naggisi sa maong water hose. /