Water refilling stations nagnihit sab sa tubig

Nagsugod na nga nakasinati og pagsaka sa panginahanglan ang mga water refilling stations sa dakbayan; apan ang resulta sa kanihit sa tubig tungod sa heat wave maoy nakababag kanila sa pagtagamtam sa tukmang panahon sa pag-usbaw sa halin.

“Our water station is really suffering now because we have to stop processing every thirty minutes before we resume. This amounts to several delays in our deliveries,” matod sa tag-iya sa usa ka water refilling station nga nihangyo’ng di nganlan.

Siya miingon bisan pa sa kalisod, sila naningkamot sa pag-atiman sa tanan nilang mga kustomer ug paghatod og mainom nga tubig sulod sa adlaw.

Sa iyang bahin, si Jenie Nacion, kinsa nagtrabaho sa 4A’s Water Lab, niingon nga niabot na sa dili hitupngan nga gidaghanon ang ilang halin tungod sa hilabihang kainit sa panahon.

Siya niingon nga gikan sa pagbaligya sa naandan nga 100 ka galon sa usa ka adlaw, ang halin milapas sa 300 nga marka niadtong Huwebes, Abril 4, 2024.

“Milapas sa 300 ka galon ang among halin ilabi na kay init na kaayo karon ug ang mga tawo kanunay mangita’g tubig nga mainom. Usahay, kinahanglan namong balibaran ang mga kustomer kay wala na miy ikahatag nga tubig,” matod ni Nacion.

NAGSALIG

Kadaghanan sa mga water refilling station nga nahimutang sa Metro Cebu nagsalig sa Metropolitan Cebu Water District (MCWD) alang sa ilang suplay.

Si Nacion nipadayag og kasagmuyo sa ilang inadlaw-adlaw nga pakigbisog sa suplay sa tubig gikan sa MCWD nga nagkanayon nga ang water district sagad magsugod sa paghatag og tubig sa alas 4 sa kadlawon ug unya mohunong sa alas 6 sa buntag nga magbilin lang og duha ka oras nga kahigayunan para makasulod og supply.

“Sa ingon niini nga mga adlaw, wala na mi tubig sa tangke. Ang MCWD nagpadagan lang og supply gikan sa alas 4-6 sa buntag, unya wa ta kahibawo kon kanus-a sila mopagawas og tubig. Wala’y pasiuna nga pahibalo sa mga pagkabalda sa serbisyo sa tubig, ”ingon niya.

Ang kanihit sa tubig nga nasinati sa daghang bahin sa nasod adunay mga epekto sa mga komunidad kansang mga tawo padayon nga nanlimbasug alang sa adlaw-adlaw nga pag-access sa tubig.

“When the temperatures started to soar, our water supply also started to dwindle. Some barangays are even in a sorrier state than us because their water is very limited,” matod ni Jories Tagalog, taga Barangay Kamagayan, dakbayan sa Sugbo.

Matod niya tungod kay sa kaadlawon pa lang modagayday ang tubig gikan sa ilang mga gripo, mapugos sila sa paghipos og tubig sa dagkong mga baril aron magamit sa adlaw.

Ang kakuwang sa tubig sa dakbayan tungod sa huwaw dala sa El Niño phenomenon. / Joshua Usigan ug Ma. Anna Primero, BiPSU Interns