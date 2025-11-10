Water supply sa MCWD 73% nang nakabalik

Nahibalik na sa 73 porsento ang operasyon sa Metro Cebu Water District (MCWD) pagsuplay og tubig sa ilang mga konsumidor sugod niadtong Lunes, Nobiyembre 10, human sa grabeng kadaot mugna sa Bagyong Tino.
Sa usa ka advisory, gipasalig sa MCWD nga ang ilang mga team nagpadayon sa pagtrabaho sa tibuok adlaw aron ayuhon ug i-rehabilitate ang mga naguba nga pipeline, mga pumping station, ug mga pasilidad sa produksiyon sa tubig sa tibuok Metro Cebu.
Gipasaligan sa ahensya ang mga konsumidor nga padayon ang mga paningkamot aron makab-ot ang hingpit nga pagpahiuli ug mapalig-on ang distribusyon sa tubig sa mga apektadong lugar.
Ang Bagyong Tino nibilin sa pipila ka bahin sa Siyudad sa Sugbo, Mandaue, Lapu-Lapu, ug kasikbit nga mga munisipalidad nga walay tubig human ang kusog nga ulan ug baha nga nakadaot sa mga nag-unang linya ug sa mga pasilidad nga nag-depende sa kuryente.
NAKIG-ALAYON
Ang MCWD nakig-coordinate sa mga lokal nga gobiyerno ug sa Visayan Electric aron mapadali ang pagpahiuli sa mga lugar diin ang suplay nagpabilin nga panagsa lang moagas.
Niadtong Lunes, ang kasamtangang produksiyon sa MCWD niabot sa 200,500 ka metro kubiko nga tubig kada adlaw, gikan sa kinatibuk-ang produksiyon niini nga moabot sa 275,000 nga gisuplay sa Siyudad sa Sugbo, Mandaue, Lapu-Lapu, Talisay, ug pipila ka bahin sa amihanang Sugbo.
Sa phone interview niadtong Lunes, gibutyag ni Minerva Gerodias, information officer sa MCWD, ngadto sa SunStar Cebu nga ang ilang Jaclupan Facility sa Talisay City usa sa labing grabeng naapektuhan nga tinubdan, diin gibanabana nga 30,000 ka metro kubiko sa produksiyon ang wala pa mabalik.
Kini tungod sa naguba nga 800mm transmission line nga nagdala sa tubig gikan sa tinubdan ngadto sa Tisa reservoir.
Sa Lusaran, laing kritikal nga tinubdan nga nagsuplay og mga 30,000 ka metro kubiko, ang mga pasilidad gibahaan ug ang mga sistema nga nagdepende sa kuryente naguba. Padayon ang pagtrabaho sa pagpahiuli, ug gitinguha nga makompleto sulod sa usa ka semana.
Samtang ang mga tinubdan sa Northern Cebu Bulk Water—nga nag-produce og mga 37,500 ka metro kubiko—nakasinati lang og gamay nga kadaot ug kadaghanan nakabawi na sa tabang sa mga backup generators. / EHP