Wa’y Cebu province contingent sa Sinulog

Adunay 14 lang ka contingents nga magtigi sa Sinulog Grand Parade ug Grand Ritual Showdown nga ipahigayon sa South Road Properties (SRP) karong Dominggo, Enero 21, 2024.

Si City Mayor Michael Rama niingon sa Martes, Enero 16, nga sa kinatibuk-ang gidaghanon sa mga nagtigi nga contingents, duha lang ang gikan sa gawas sa Sugbo.

“Adunay duha, so far, nga out-of-town contingents. Kini gikan sa Canlaon City (sa Negros Oriental) ug lungsod sa San Jose (sa Dinagat Islands),” matod niya.

Dugang pa niya nga ang nahabilin nga 12 ka contingents mao kadtong mga barangay sa dakbayan sa Sugbo nga nagtigi sa precursor event nga Sinulog Sa Dakbayan niadtong Sabado, Enero 13 sa Cebu City Sports Center.

Kini naglakip sa grand winner nga Barangay Guadalupe, ug ubang mga delegado gikan sa Barangay Banilad, Binaliw, Inayawan, Mabolo, Suba, Labangon, San Roque, Sapangdaku, San Nicolas Proper, ug T. Padilla.

Mosalmot usab ang Tribu Divinohanon sa Divino Amore Academy, usa ka Catholic school nga nahimutang sa Mohon, Talisay City, kay nagtigi sila atol sa Sinulog Sa Dakbayan, nga naghimo kanila nga bugtong non-Cebu City contingent sa 12 ka mga delegado.

WA’Y CEBU PROVINCE

Si Rama niingon nga walay contingent gikan sa mga lungsod ug siyudad ubos sa Probinsiya sa Sugbo gikan sa Sinulog Sa Lalawigan nga nagpakita og interest nga mosalmot sa dakong kalihukan sa SRP.

“Wala, wala, wala,” ingon niya.

Base sa report sa SunStar Cebu niadtong Lunes, Enero 15, giimbitar ni Rama ang top five winners sa Sinulog sa Lalawigan nga mosalmot sa Sinulog Grand Parade ug Grand Ritual Showdown.

Matod niya nga ang Sinulog Foundation Inc. (SFI) mopaabot sa mainitong pag-abiabi sa mga mananaog sa Sinulog sa Lalawigan, pinangulohan sa contingent sa dakbayan sa Carcar, nga nipatigbabaw sa 15 ka laing contingents sa ritual showdown, best musical ensemble, ug best costume.

Gawas sa Carcar City, ang ubang mga mananaog sa ritual showdown naglakip sa Tribu Talisaynon gikan sa Talisay City (ikaduha nga pwesto), Tribu Dagitabnon gikan sa City of Naga (third place), Mandaue City (fourth place), ug Tribu Masadyaon gikan sa Toledo City (fifth place).

PREMYO

Matod sa mayor nga ang premyo sa mga mananaog sa Sinulog Grand Parade ug Grand Ritual Showdown susama ra sa miaging tuig nga edisyon.