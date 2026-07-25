Way contest atol sa Pasidungog Festival

Imbes nga usa ka kompetisyon, ang Pasidungog Festival karong tuiga magsilbing launching alang sa sangka sa sunod tuig.
Ang Executive Chief of Staff ni Gobernador Pamela Baricuatro nga si James Canoy niingon nga ang ipahigayon nga presentasyon sa Agusto 29, maoy mopuli sa kanhi Pasigarbo sa Sugbo, usa ka pasiunang preview ug dili usa ka kompetisyon.
“It is not a competition; it’s just like a launch for the Pasidungog Festival next year,” matod pa ni Canoy.
Pito ka lokal nga gobiyerno ang nikumpirmar na sa ilang pag-apil sa Agusto 29 nga presentasyon diha sa Cebu City Sports Center.
Kini mao ang mga Dakbayan sa Carcar, Naga, Toledo, mga Lungsod sa Argao, Borbon, Carmen, ug Dumanjug.
Dugang ni Canoy, ang Lungsod sa Bantayan nihangyo usab nga moapil pinaagi sa ilang Palawod Festival, diin ang mga nag-organize naghuwat og pag-uyon aron masiguro nga adunay representante ang ikaupat nga distrito.
Magsubay sa dalan ang mga street dancing contingents ug mga float gikan sa Kapitolyo padung sa Cebu City Sports Center.
Ang matag moapil nga LGU makadawat og P100,000 nga subsidy.
Ang maong pagpasundayag ipahigayon kauban ang Pasundayag sa Pagtuo isip kabahin sa month long celebration sa anibersaryo sa Kapitolyo.
Giingon ni Canoy nga sa sinugdanan, ang kapitolyo naggahin og P15 milyones alang sa subsidy sa festival.
Ang Kapitolyo naggahin og P20 milyones alang sa usa ka buwan nga pagsaulog, mas ubos kini ikatandi sa P25 milyones niadtong 2025 ug P23 milyones niadtong 2024.
Puno sa mga kalihukan ang kasaulogan lakip na ang agri-fair, kada semana nga medical ug surgical missions, ug uban pang mga aktibidad sa Kapitolyo.
Kini motapos sa State of the Province Address ni Baricuatro sa Agusto 31.
Gipahibawo usab ni Canoy nga ang Capitol Social Hall mag-abli pag-usab sa Agusto 3 human sa P1 million nga proyekto sa pag-ayo sa kisame niini.
Gipasidan-an usab sa Cebu Provincial Tourism Office (PTO) ang publiko batok sa mga peke nga posts sa social media nga nag-ingon nga ang mga food concessionaires ug bazaar vendors kinahanglang magparehistro pinaagi sa ilang buhatan alang sa Pasidungog Festival.
Giklaro sa PTO nga walay bukas nga proseso sa pagparehistro, akreditasyon, o aplikasyon, ug giawhag ang tanan nga mosalig ra sa opisyal nga mga channel sa komunikasyon sa buhatan para sa mga update sa festival. /