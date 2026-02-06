Way dakong danyos si ‘Basyang’ sa Cebu City

Nitaho ang opisyales sa Dakbayan sa Sugbo nga wala silay nasugatan nga dakong danyos human niagi ang Tropical Depression Basyang, apan nipahimangno nga posible gihapon ang ginagmay nga landslides o pagdahili sa yuta sa mosunod nga mga adlaw tungod sa paghumok sa yuta nunot sa mga pag-ulan.
Si Konsehal Dave Tumulak, tsirman sa Disaster Risk Reduction and Management Committee sa Cebu City Council, niingon nga ang mga responder sa barangay ug siyudad nagpabiling mabinantayon.
Gipasabot niya nga gimentinar sa dakbayan ang “red alert status” aron maseguro nga dunay saktong gidaghanon sa mga personnel alang sa rescue ug emergency operations.
“Landslides are expected as the soil has softened, but these are not anticipated to be as severe as those experienced during Typhoon Tino, when there had been continuous rainfall prior to the storm,” matod ni Tumulak.
Dugang niya, upat ka mga barangay sa bukid ang una na nga nipahigayon og evacuation sa mga dapit nga prone sa landslide, ilabi na sa mga dapit nga nakasinati na og pagdahili sa yuta kaniadto, apan kadaghanan sa mga namakwit namalik na sa ilang mga panimalay samtang niarang-arang na ang kahimtang sa panahon.
Matod niya, wala pay natala nga naangol o dagkong insidente sa pagkakaron.
Andam sab ang Dakbayan sa Sugbo nga mopadala og rescue, clearing, ug search-and-rescue teams ngadto sa mga dapit sa habagatan nga maoy grabeng naigo sa bagyo.
Gibutyag ni Cebu City Mayor Nestor Archival nga ang kagamhanan sa dakbayan nipadala na og disaster response team nga gilangkuban sa 14 ka personnel ngadto sa Lungsod sa Argao.
Base sa labing ulahing advisory gikan sa Pagasa, ang bagyo gikatagdang mo-landfall sa Argao kagahapon sa hapon, Biyernes.
Matod ni Archival, gipadala ang team isip preemptive measure o sayong lakang aron matabangan ang lokal nga kagamhanan sa Argao sa pagpangandam ug pagtubag sa emerhensiya.
Gitataw ni Tumulak nga ang mga responder sa barangay ug siyudad nagpabiling “full alert” ug naka-deploy na sa ilang tagsa-tagsa ka mga barangay aron daling makatubag sa bisan unsang emerhensiya samtang ubos pa sa red alert ang siyudad. / CAV