Way dakong problema sa BSKE

Way nakitang dakong problema ang Commission on Elections (Comelec 7) atol sa pagbukas sa botasyon sa tanang polling centers sa Barangay and Sangguniang Kabataan Elections (BSKE) sa Central Visayas.

Mao kini ang gibutyag ni Atty. Lionel Marco Castillano, director sa Comelec 7, atol sa press conference uban sa mga opisyal sa Philippine National Police (PNP) ug Armed Forces of the Philippines (AFP) sa Police Regional Office (PRO 7) sa Camp Sergio Osmeña, dakbayan sa Sugbo sa Lunes, Oktubre 30, 2023.

Sa polling centers o tunghaan, dunay pipila ka mga lawak nga gihimo’ng polling places diin naa sa sulod ang mga polling booth.

Sa kinatibuk-an, matod ni Castillano, malinawon ang eleksiyon sa mga dakbayan ug lalawigan sa Sugbo, Negros Oriental, Bohol ug Siquijor, diin takdo nga alas 7:00 sa buntag nakasugod ang botasyon.

Dako’g natabang sa pagmintinar sa kahusay ug kalinaw ang deployment sa kapulisan ug mga sundalo sa Negros Oriental nga gipaubos sa Comelec control.

Giangkon ni Castillano nga sukwahi sa nanglabay nga eleksiyon, karon dunay voters assistance desk sa gawas sa polling places aron kadtong wala masayod asa ang ilang polling precinct mahimo ra nga masusi sa internet nga gitawag nila og voter’s finder.

Gibutyag usab ni Castillano nga duna silay nadawat nga report labot sa vote buying diin kadaghanan nahitabo sa lalawigan sa Sugbo ug Bohol.

Dunay video nga mikatap sa social media labot sa pinalitay sa botos apan giangkon ni Castillano nga kon ang nag video dili mobarog nga dunay vote buying, wala gihapon kini kapuslanan.

Angay, matod pa niya, nga mohimo og pinanumpaang affidavit ang maong tawo aron mosaksi nga siya nakakita nga ang maong kandidato namalit sa botos sa mga lumolupyo.

“Mao nay nakanindot karong mga panahona because kining mga videos hopefully ang nagkuha ani, mo-file og kaso, kay makapalig-on man gud ni sa kaso nga kon kinsa tong nagkuha, maoy mo-file or mo-issue og affidavit kay lisod kaayo nang magpakatap. Although naa kay nakita nga video but if dili ang nagkuha, wala kay personal knowledge gihapon sa panghitabo,” matod ni Castillano.

Nanghinaot si Castillano nga dunay mobarog batok sa vote buying.

LIQUOR BAN

Moabot usab sa 29 ka mga tawo ang nadakpan sa kapulisan nga nakalapas sa liquor ban sukad kini gipatuman sa Dominggo sa kaadlawon, Oktubre 29, 2023 diin ang labing daghan nahitabo sa dakbayan sa Sugbo.

Matod ni Police Lieutenant Colonel Gerard Ace Pelare, tigpamaba ni Police Brigadier General Anthony Aberin, pangulo sa kapulisan sa PRO 7, nga ang maong mga dinakpan gipangbalhug na sa mga police station.

Si Castillano nagkanayon nga mag atubang og election offense ang mga nakalapas sa liquor ban.