Way enggrandeng Christmas Party sa City Hall

Kanselado na sab ang multimillion-peso nga citywide Christmas party sa Cebu City Hall sa ikaduhang sunodsunod nga tuig.
Kini human gipahibawo ni Mayor Nestor Archival nga imbes nga dakong selebrasyon, pasagdan na lang ang matag departamento nga magpahigayon og simple nga tapok taliwala sa pagpangandam sa hulga sa El Niño ug sa epekto sa mga nilabayng katalagman.
Gipadayag ni Archival niadtong Biyernes, Oktubre 30, 2026, nga dili na mopahigayon ang kagamhanan sa dakbayan sa naandan nga grand Christmas party nga kasagaran naggasto og P4 hangtod P5 milyunes.
Matod sa mayor, ang maong desisyon nagpakita sa paningkamot sa dakbayan nga magmatngon ug magdaginot sa paggamit sa pundo sa publiko taliwala sa mga prayoridad ug pagpangandam sa El Niño.
“Ang normal nga party before nga magasto ta og mga P4 million to P5 million, wala gyud ta ana,” matod ni Archival.
Gitumbok sab sa mayor ang gipaabot nga El Niño ug ang sunodsunod nga disgrasya nga niigo sa mga komunidad sa milabayng mga buwan isip hinungdan sa pagpaminos sa mga kalingawan karong tuiga.
“El Niño ug ang kadaghan kaayong mga disgrasya ug mga katalagman niagi. Kinahanglan nato nga ang atong pagasto dili gyud kaayo dako para sa in-ani nga kasaulogan like party,” dugang niya.
Bisan pa man sa pagkanselar sa dakong party, gipasalig ni Archival sa mga kawani nga makadawat gihapon sila sa ilang tinuig nga regalong panggasto sa Pasko.
Gibutyag niya nga ang pundo nga unta gamiton sa maong dakong selebrasyon ihatag na lang isip gift baskets o regalo para sa mga empleyado sa City Hall.
Giklaro sab sa mayor nga gitugotan gihapon ang mga departamento nga mag-Christmas party basta seguraduhon nga kini mubo, simple ug walay pag-usik-usik.
Kinahanglan sab gamiton ang ilang kaugalingong budget.
Unang gimanduan ni Archival ang City Administrator nga mangita og paagi aron mapaminos ang gasto sa holidays, samtang giandam na sa dakbayan ang mga regalo sa mga kawani.
Kini na ang ikaduhang tuig nga walay grand Christmas party ubos sa Archival administration sukad niadtong 2025 tungod sa pagtabang sa liboan ka pamilya nga naapektuhan sa mga katalagman. / CAV