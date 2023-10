Way F2F classes sa Talisay karon

Walay face to face (F2F) classes karong adlawa, Lunes, Oktubre 16, 2023, sa dakbayan sa Talisay.

Kini maoy gipahibalo ni Talisay City Mayor Gerald “Samsam” Gullas aron pagha­tag og kahigayonan sa mga tinun-an nga makapahuway.

“To give children time to rest after the Halad Inasal Festival, most especially everyone performing, face to face classes in all levels in public schools will be suspended,” matod ni Gullas sa Oktubre 15, 2023.

Subay kini sa bag-o lang nahuman nga Halad Inasal fiesta sa siyudad.

Sagad sa mga tinun-an sa maong dakbayan, nala­kip sa mga kalihukan ilabi na sa nagkadaiyang kompetisyon ug performances.

Apan aron makapadayon gihapon sa pagtuon ang mga tinun-an, mopahigayon gihapon sa modular classes.

Ang maong decision giuyo­nan ubos sa pagtugot usab ni Dr. Arden Monisit, DepEd Talisay Division Superintendent.

“Classes will still go on, but through modular mode of learning. Please coordinate with your respective teachers and schools heads for more details,” dugang niya.

Hinuon gihatag na ni Gullas ang desisyon sa mga pangu sa pagsuspenso o ipadayon ang klase sa Talisay City College ug sa mga pribadong tunghaan sa dakbayan.