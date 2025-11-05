Way flood control sa tinubdan sa Mananga

Gianugon ug giangkon ni Department of Public Works and Highways (DPWH) Secretary Vince Dizon nga ang mga proyekto sa flood control dinhi sa Sugbo wala mo-function ug dili epektibo atol sa Bagyong Tino.
“I think we have clearly answered that question, obviously it did not. Poorly planned, poorly executed and we don’t know kung may kalokohan din ba dito,” prangkang giingon ni Dizon atol sa media interview sa iyang pagbisita sa Sityo Isla Verde, Barangay San Isidro, Talisay City niadtong Nobiyembre 5, 2025.
Matod niya nga kinahanglan nga adunay usa ka kompleto nga pag-usab sa paghunahuna ug pagplano sa flood mitigation dili lang sa Talisay, apan sa tibuok Probinsiya sa Sugbo.
Gisulti ni Dizon nga sa iyang pagpangutana kang Talisay City Mayor Gerald Samsam Gullas, iyang nasayran nga walay flood control projects sa upstream area ilabi na sa Mananga River nga unta maoy mokontrol sa gikusgon sa tubig.
“Now, our job kami nila mayor, ng DPWH team is to start planning properly the right infrastructure na magmimitigate talaga nang flood dito sa Cebu,” sigon niini.
Gipasalig sab ni Dizon nga makig-istorya siya sa ubang ahensiya sama sa Department of Environment and Natural Resources (DENR) ug mga hydrology experts aron pagplano sa saktong imprastraktura alang sa flood control. / CDF