Way foul play ang kamatayon sa dalaga napalgan sa dagat

Walay foul play ug sexual assault nga nahitabo sa kamatayon sa usa ka 17-anyos nga dalagita nga napalgang naglutaw sa kadagatan sa Barangay Balud, Lungsod sa San Fernando niadtong Agusto 31, 2026.
Kini human nigawas ang opisyal nga resulta sa forensic examination gikan sa Regional Forensic Unit (RFU) 7, diin gitino pinaagi sa autopsy nga pagkalumos gyud ang hinungdan sa pagkamatay sa biktima.
Ang maong resulta nagpapas sa mga pagduda sa pamilya nga gipatay ug gipahimuslan ang dalagita.
Gipatin-aw ni Police Major Timothy Jim Romanillos, hepe sa San Fernando Police Station, nga walay nakit-ang bisan unsang marka sa sexual violence sa lawas sa biktima.
Sa iyang bahin, ang mga bun-og ug samad sa lawas naggikan lamang sa pagkabangga niini sa kabatoan sa baybayon tungod sa kusog nga balod.
“Ang nakita nga mga samad sa biktima tungod to sa pagbangga sa iyang lawas sa mga bato sa baybayon ug dili resulta sa bisan unsang bayolenteng panagbangi,” matod ni Romanillos.
Personal nga nakigkita ang forensic doctor sa mga ginikanan ug mga paryente sa biktima atol sa usa ka briefing aron ipasabot sa matag detalye ang medical findings ug mawala ang ilang mga pagduhaduha.
Klarong gitino sa doktor nga walay nahitabong pagpanglugos.
Gihangyo sab sa kapulisan ang publiko nga hunongon na ang pagpakatap og mga sayop nga pagduda nga nakahatag og dugang kasakit sa nagbangutang pamilya ug aron ipasalig nga nagpabiling luwas ang komunidad sa San Fernando.
Sumala sa mga taho, nagsugod ang trahedya dihang nakita sa usa ka mangingisda ang dalagita nga nagkapa-kapa sa ilawom nga bahin sa dagat.
Tungod kay walay dalang bangka, wala dayon makalangoy ang mananagat paingon sa lawom nga bahin aron pagluwas sa dalagita.
Nagsige na lang kini og bantay hangtod nga gidala sa agos ang biktima paingon sa mabaw.
Gidala sa ospital ang biktima pinaagi sa mga rescuer, apan gideklarar siyang dead on arrival.