Way gi-hostage sa Lapu City Jail

Gitataw ni Bureau of Jail Management and Penology (BJMP) 7 Community Relations Service Section Chief Samuel Manas Jr. nga walay hostage-taking nga nahitabo sulod sa Lapu-Lapu City Jail niadtong Biyernes, Marso 13, 2026, kondili usa lamang ka barikada nga gihimo sa pito ka mga persons deprived of liberty (PDLs), uban ang kapin 100 ka laing mga binilanggo aron ipadayag ang ilang mga yangungo.
Sa usa ka pakighinabi sa telepono sa SunStar Cebu niadtong Lunes, Marso 16, si Manas nagkanayon nga didto nagbarikada ang pito ka PDL sa Solid 1 building male dormitory.
Iyang giklaro nga ang sitwasyon dili usa ka hostage-taking kundi usa ka isyu sa seguridad nga naglambigit sa internal nga mga problema tali sa mga piniriso.
Gikataho nga nihangyo ang mga PDL nga tugotan silang makita ang ilang mga pamilya ug nipadayag usab sa ilang mulo bahin sa sistema sa ilang liderato sa sulod, partikular na ang tinguha nga ilisan ang ilang designated chief expediter.
Matod ni Manas, moabot sa 172 ka mga PDL nga anaa sa maong dormitoryo ang naapektuhan sa insidente.
Nakuha usab sa mga otoridad ang mga hinagiban (bladed weapons) nga gitugyan sa mga binilanggo human sila nagkasinabot sa mga negosyador.
Padayon pa ang imbestigasyon kon giunsa pagpasulod ang maong mga hinagiban sa sulod sa pasilidad.
Atol sa negosasyon, niadto sa prisohan si Lone Lapu-Lapu City District Rep. Junard “Ahong” Chan human nihangyo ang mga binilanggo nga makig-istorya kaniya o sa kapikas niini nga si Mayor Ma. Cynthia “Cindi” King-Chan.
Walay gikataho nga nasamdan o nakalas sa maong panghitabo.
Gipasalig ni Manas nga gisiguro sa mga otoridad ang kaluwasan sa tanang binilanggo, lakip na ang mga high-value personalities, samtang nagpadayon ang negosasyon.
Lakip sa mga nabilanggo sa maong pasilidad ang kontrobersyal nga contractor nga si Sarah Discaya ug siyam ka laing kauban nga nalambigit sa giingong P96.5 million nga “ghost” flood control project. /