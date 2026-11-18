Gireklamo ang 24-anyos nga amahan og kaso’ng robbery ug trespass to dwelling sa dihang naabtan sa tagbalay nga iyang gilungkab sa Forest Hills, Banawa, Barangay Guadalupe, Dakbayan sa Sugbo niadtong Lunes, Nobiyembre 16, 2026.
Giila ang maong kawatan nga si alyas Junjun, habalhabal driver, nagpuyo sa maong lugar.
Sa imbestigasyon sa Guadalupe Police, naabtan ang suspek sa managsuon nga nagpuyo sa balay nga iyang gilungkab.
Nakurat ang mga biktima sa ilang pagpauli nga naguba ang kandado sa ilang gate ug sa ilang pagsulod adunay tawo nga nangukadyang sa ilang mga butang.
Giingo’ng nakakuha og duha ka bulawa’ng kwintas ang suspek nga mokantidad og P45,000.
Gikataho nga nisuway og ikyas ang suspek apan sa iyang pagdalidali, namumo ug nadakin-as hinungdan nga nahulog sa hagdan ug naparok ang iyang ulo.
Gitabangan sa mga biktima nga ilang mapugngan ang maong kawatan.
Narekober gikan niini ang duha mga gold nga kwintas nga mokantidad og P45,000.
Saysay sa dinakpan nga napugos lang siya sa pagpangawat aron aduna siya’y ikapalit og diaper sa bag-ong natawo niya nga anak.
Kini, ilabi na nga dili paigo ang iyang kita sa pagpamahero sa habalhabal.
Nibutyag sab ang suspek nga anaa pa siya’y duha ka mga kauban niadtong higayona apan siya ra ang gipasaka sa maong balay. /