Way kahoy nga patakaa’g putol

Nipasalig si Cebu Gobernador Gwendolyn Garcia sa mga molupyo sa lungsod sa Poro, Camotes Group of Islands nga way kahoy nga putlon nga way pagkonsiderar sa mga balaod ug regulasyon.

Sa pakigtagbo sa mga hingtungdan nga stakeholders lakip na sa simbahan, sa munisipyo, ug sa kontraktor sa Miyerkules sa hapon, Mayo 22, si Garcia niingon nga nakasabot siya sa hangyo sa simbahan ug sa mga parok­yano sa pagpreserbar sa kinaiyahan.

Ang lider sa Simbahan sa Poro ug mga parokyano nga gipangulohan ni Fr. Joel Bonza, kura paroko sa Sto. Niño Parish sa Poro, nagpakabana sa pagluwas sa kapin sa 700 ka mga punoan sa kahoy nga gihulga nga putlon alang sa road widening project.

Tinguha sa Kapitolyo nga palapdan ang mga karsada sa probinsiya gikan sa Brgy. Mercedes, Esperanza, Adela, San Jose, ug Daan Paz, nga mokabat sa kapin sa 13 ka kilometro.

Si Anjo Gonzalodo sa Gonzalodo Enterprises, kontraktor sa proyekto, niingon nga wala pa sila makasugod sa pagpamutol sa mga kahoy ug wala usab sila makasumiter og mga aplikasyon aron moputol.

Si Gonzolodo niingon nga ilang giila ug gimarkahan ang 724 ka mga kahoy sa lain-laing klase nga nahimutang daplin sa road widening project uban sa koordinasyon sa local government unit (LGU) ug Department of Environment and Natural Resources (DENR 7).

Si Atty. Romeo Bulatano Jr. sa DENR 7 nitaho nga wala pay mga ka­hoy nga naputol sa pagkakaron tu­ngod sa lugway sa proyekto. Dugang pa niya nga walay nadawat nga apli­kas­yon ang ahensya gikan sa contractor sa pagpamutol sa mga kahoy.

Ang tigom gitambungan ni Poro Mayor Edgar Rama, Tudela Mayor Greman Solante, Provincial Board Members Mike Villamor ug Andrei “Red” Duterte uban sa mga opisyal sa barangay. / EHP