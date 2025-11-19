Way kaso sa leptospirosis nga natala sa Mandaue

Walay positive case sa leptospirosis ang na-record sa Mandaue City Hospital gikan sa mga sample nga gipasa para sa testing, sumala sa hepe nga si Dr. Ligaya Lakambini Dargantes.
“Alang sa among pasalamat, walay usa sa mga pasyente nga among gi-test ang nagpositibo sa leptospirosis. Pipila ka doktor ang nangayo og mga test, apan sa pagkakaron, ang tanang resulta nanggawas nga negative,” ingon ni Dargantes.
Dugang niya nga ang ospital walay kapasidad sa paghimo og Leptospira testing mismo onsite.
“Ang ospital dili makahimo og leptospirosis tests. Among ipadala ang mga sample sa gawas, kasagaran sa mga private hospital,” matod niya.
Bisan pa sa kakuwang sa in-house testing, ang ospital nagpadayon sa pagdumala sa mga pasyente base sa ilang mga symptoms.
“Kon adunay moabot alang sa consultation, among tambalan sila sumala niana. Siyempre, kinahanglan gihapon namo ang leptospirosis test, apan ang mga symptom nga ilang gipakita nagtugot kanamo sa paghatag sa angay nga tambal,” dugang niya.
Si Dargantes niingon nga ang mga doktor nagsalig sa clinical assessment samtang naghulat sa confirmatory testing.
“Gigamit namo ang gitawag namo nga ‘clinical eye’. Among gi-manage ang pasyente base sa mga symptom nga ilang gipakita,” matod niya.
Ang ospital naghatag og Doxycycline nga tambal alang sa gidudahan nga leptospirosis, samtang ang Azithromycin gihatag isip alternative.
“Ang Doxycycline mao ang standard medication. Kon dili kini magamit, among ihatag ang Azithromycin. Apan wala kami kakuwang sa Doxycycline,” iyang gipasalig.
Gipasabot sab ni Dargantes ang kalainan sa pagdumala sa pasyente tali sa City Health Office ug sa ospital.
Siya niingon nga ang duha nagsunod sa parehas nga clinical system, apan ang City Health adunay bintaha nga nahimutang sa komunidad.
“Kon ang mga pasyente moadto diretso sa ospital, okay ra kaayo, andam ang among Outpatient Department sa pag-atiman kanila,” sigon ni Dargantes. / ABC