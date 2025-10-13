Way kinawatay og pagkaon sa norte human sa linog

Nagpabilin ang kapin sa 200 ka mga polis nga gi-deploy sa amihanang bahin sa Lalawigan sa Sugbo nga naigo sa 6.9 magnitude nga linog tungod kay nagpadayon pa ang recovery effort.
Kini ang gipahibalo ni Police Brigadier General Redrico Maranan, hepe sa Police Regional Office (PRO) 7, atol sa “Pasidungog sa mga Bayani” sa Lunes, Oktubre 13, 2025.
Matod ni Maranan nga case to case basis ang ilang gihimo nga kon kinahanglan nga magpadala pa sila og dugang mga personnel ila kini nga buhaton ilabi na nga giigo na usab og 5.0 nga magnitude nga aftershocks ang maong dapit sa Lunes sa kaadlawon.
Gipasigarbo ni Maranan nga sulod sa dul-an duha ka semana nga gipakatap ang mga polis sa norte walay nahitabong looting kon pagpangawat og mga pagkaon sa mga establisamento.
Mismo ang pangulo sa Philippine National Police nga si Police Lieutenant General Jose Melencio Nartatez ang nibutyag nga nakadayeg sa gihimo sa PRO 7 tungod kay walay krimen nga nahitabo.
Nipasabot si Maranan nga ilang gipangandaman ang pag-deploy sa mga polis sa Norte uban sa Armadong Kusog sa Pilipinas ug Philippine Coast Guard aron maseguro nga hapsay ug malinawon ang maong mga dapit nga naapektohan sa kusog nga linog nga walay bisan usa nga natala nga krimen.
Ang director sa Office of the Civil Defense 7 Joel Erestain nipasabot nganong walay nahitabong looting tungod sa daghang presensya sa mga polis ug maayo ang pagpatuman sa seguridad uban sa kasundalohan.
Lakip na niini ang dali nga paghatag sa hinabang sa gobiyerno sama sa relief goods gikan sa Department of Social Welfare and Development. / AYB