Way klase sa Cebu City, Province human sa Sinulog

Gi-anunsiyo ni Mayor Nestor Archival nga walay klase sa tanang lebel, pribado man o pampublikong eskwelahan, sa Dakbayan sa Sugbo karong adlawa, Enero 19, 2026.
Ang klase mobalik na sa Martes, Enero 20.
Tuyo niining suspensyon sa klase ang paghatag og higayon sa mga estudyante ug mga residente nga nisalmot o nitan-aw sa Sinulog Festival nga makapahulay ug maka-relax.
Samtang, si Gobernador Pamela Baricuatro nimando usab sa suspensyon sa klase sa tanang lebel sa mga pampublikong tunghaan nga ubos sa hurisdiksyon sa probinsya.
Kini tungod sa kadaghan sa mga estudyante nga misalmot sa Sinulog Festival 2026.
Tuyo niini nga mahatagan ang mga estudyante og saktong panahon sa pagpahulay ug luwas nga pagpauli sa ilang tagsa-tagsa ka lugar.
Dugang pa, ang mga empleyado sa Kapitolyo nga nagtrabaho atol sa festival hatagan og compensatory day off. (CAV, PR)