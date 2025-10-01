Way klase sa Lapu hangtod sa Oct. 3

Gilugwayan ni Lapu-Lapu City Mayor Cynthia “Cindi” Chan hangtod sa Biyernes, Oktubre 3, 2025, ang pagsuspenso sa klase aron paghatag og higayon alang sa dungan nga inspeksiyon sa mga eskuwelahan ug ubang mga establismento.
Ang mga inspeksiyon nga gihimo sa City Engineering Office (CEO) niadtong Miyerkules, Oktubre 1, nikompirmar nga ang building sa City Hall, City District Hospital, ug ang Hoopsdome sa Barangay Gun-ob luwas ug mahimong gamiton.
Ang CEO mopadayon sa pag-inspeksiyon sa mga pampublikong edipisyo, apil na kadtong anaa sa Olango Island.
Gisugo sab ang mga utility companies sama sa Mactan Electric Company nga itsek ang tanang poste sa kuryente kon duna ba’y kadaot aron maseguro ang kaluwasan.
Gipanghimakak ni City Lone District Rep. Junard “Ahong” Chan ang mga hungihong nga niubos ang lebel sa tubig sa dagat ilawom sa Mactan-Mandaue Bridge.
Human sa linog, ang unang taytayan temporaryong gisirado alang sa kaluwasan.
Kini nag-aghat sa Department of Public Works and Highways (DPWH) Cebu 6th District Engineering Office nga moinspeksiyon sa duha ka mga taytayan. / DPC