Way klase sa Mandaue hangtod Biyernes

CEBU. Mandaue City Mayor Jonkie Ouano. Photo by April Blanche Cabanog
Gipahibalo ni Mandaue City Mayor Thadeo Jovito “Jonkie” Ouano nga ang pagsuspende sa klase alang sa tanang pampublikong tunghaan sa siyudad gilugwayan hangtod sa Biyernes, Nobiyembre 7, 2025, pagkahuman sa paghapak sa bagyong Tino.

Giawhag ang mga pribadong eskwelahan sa pagsunod niini apan mahimo silang mopatuman og Alternative Delivery Methods (ADM) sa ilang kaugalingong pagbuot.

Si Mayor Ouano nagpahayag og pasalamat sa mga Mandauehanon tungod sa ilang padayon nga pailob, pagsabot, ug kooperasyon, ug giawhag ang tanan nga magtinabangay sa mga paningkamot sa pagbangon gikan sa kalamidad. / ABC

