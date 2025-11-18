Way klase, trabaho sa city hall, Lapu-Lapu sa Nob. 20

Sa pagsaulog sa ika-290 nga Patronal Fiesta ni Nuestra Señora de Regla, niluwat og Executive Order (EO) No. 65 si Lapu-Lapu City Mayor Ma. Cynthia “Cindi” Chan nga nagsuspenso sa klase sa tanang publikong eskwelahan ug trabaho sa City Government karong Huwebes, Nobiyembre 20, 2025.
Gisuspenso ang klase ug trabaho aron malikayan ang kahuot ug maseguro ang kaluwasan sa mga deboto nga modagsa sa Virgen de Regla National Shrine sa Barangay Poblacion ug sa mga kalihukan sa gabii.
Ang mga klase nga nasuspenso i-schedule og balik aron matuman ang rekisitos sa Department of Education (DepEd) ug Commission on Higher Education (Ched).
Ang mga pribadong eskwelahan mahimong mopili kon ila bang suspensohon ang klase o dili, base sa ilang discretion.
Ang mga buhatan sa gobiyerno nga dunay frontline services sama sa Mayor’s Office, Treasurer’s Office, Business One Stop Shop, ug uban pa magpadayon sa operasyon apan magbutang og skeletal staff.
Ang mga importanteng serbisyo sama sa disaster response, traffic management, pagkolekta sa basura, ug hospital operations magpadayon ug dili maundang.
Ang mga pribadong negusyo ug national government offices mahimong mo-adjust sa ilang work schedules base sa discretion sa ilang management.
Giawhag ang mga residente nga mangandam tungod kay ang selebrasyon sa piyesta sa Lapu-Lapu City ipahigayon karong Nobiyembre 20 hangtod 21. / DPC