Way klase tungod sa bagyo

Gipahibalo ni Gov. Pamela Baricuatro niadtong Dominggo, Nobiyembre 2, nga suspendido ang klase sa tanang levels sa tibuok Probinsiya sugod Nobiyembre 3 hangtud 5, aron masiguro ang kaluwasan sa mga tinun-an, mga magtutudlo ug non-teaching personnel gumikan sa gilaomang pag-igo sa bagyo’ng Tino (International name Kalmaegi).
Gimando usab sa gobernador nga iisa ang alert level status ngadto sa Red og pag-fully activate sa Emergency Operations Centers ug response clusters lukop lalawigan.
Gipahimangnoan ang tanan nga mag-monitor sa mga opisyal nga pahimangno, ug makig-koordinar sa opisina sa Disaster Risk Reduction and Management sa mga lungsod nga ilang nahimutangan.
Giawhag usab sa gobernador ang mga konstituwente sa pag-monitor sa mga updates mahitungod sa bagyo gikan sa Philippine Atmospheric Geophysical Astronomical Services Administration (Pagasa) ug Office of the Civil Defense (OCD).
Ang tri-cities sa dakbayan sa Sugbo, Lapu-Lapu ug Mandaue, ni-anunsyo usab sa pagsuspinde sa ilang klase sa samang petsa isip pagpangandam sa bagyo.
Gimontar na sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office (CCDRRMO) ang mga rescue personnel, emergency tools, ug mga analog radio aron sa pagmintinar sa komunikasyon kun ugaling mapakyas ang mga digital system.
Nag-miting usab ang mga opisyales sa CCDRRMO, uban ni Konsehal Dave Tumulak ug Mayor Nestor Archival aron hisgotan ang koordinasyon tali sa tanang response clusters, ilabi na sa logistics, panglawas, pagtubag sa sunog, ug komunikasyon, aron mas paspas ug mas epektibo ang pagpadala og rescue personnel atol sa emergency.
Samtang, ang Cebu City Parks and Playground Office nagpahigayon og pagpamutol sa mga sanga sa kahoy sa nagkalain-laing dapit sa siyudad aron maminusan ang posibleng peligro ngadto sa mga residente, motorista, ug kabtangan.
Ang mga sanga nga nagbitay mahimong maghatag og kadaot sa mga residente og propriedad atol sa kusog nga hangin ug kusog nga ulan.
Temporaryo usab nga gisuspenso ang rehistrasyon sa senior citizens sa Cebu City Hall karong adlawa, Nobyembre 3. / TPT, EHP, ANV