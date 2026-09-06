Way na-admit tungod sa haze sa mga hospital sa probinsiya

Giawhag ni Cebu Province Health Consultant Elisse Nicole Catalan ang mga residente nga magpabiling mabinantayon, bisan pa man nga ang mga hospital nga gidumala sa Kapitolyo wala makatala og bisan usa ka pasyente nga na-admit o nagpa-konsulta gumikan sa haze
Ang mga taho nga nakolekta hangtod sa alas-6 sa gabii niadtong Sabado, Septiyembre 5, nagpakita nga walay pasyente nga nagpakonsulta tungod niini nga peligro sa kalikopan sa tanang 16 ka ospital sa probinsya ug mga Rural Health Unit.
"This is reassuring, but it does not mean the health risk has passed," nagkanayon si Catalan sa iyang Facebook post niadtong Dominggo, Septiyembre 6.
Gipasabot ni Catalan nga ang mga ospital sa probinsya ug distrito nahimutang sa gawas sa Metro Cebu, diin labing mamatikdan ang haze.
Nagkalain-lain ang kalidad sa hangin sa nagkadaiyang mga lungsod, ug ang inisyal nga pagkaladlad niini mahimong dili dayon magpahinabo og mga simtomas sa panglawas.
"The absence of consultations is not proof that there is no exposure or risk," sumala pa ni Catalan. "Some effects may not be immediately felt."
"Zero for now, but we will not be complacent," matod ni Catalan. "We will keep monitoring, remain prepared, and continue providing updates."
"Our hospitals and Rural Health Units will continue monitoring consultations. Healthcare teams remain alert for respiratory and haze-related symptoms," dugang niya.
Iyang gi-awhag ang mga residente nga limitahan ang dili kinahanglan nga mga kalihokan sa gawas ug magsul-ob og hustong N95 o KN95 mask kung mogawas.
Ang mga huyang nga grupo sama sa mga masuso, mga tigulang, mga mabdos, hubakon, ug masakiton sa kasingkasing, giawhag nga magpabilin sa sulod sa balay.
Gitambagan ni Catalan ang publiko nga mangayo dayon og medikal nga atensyon kung makasinati og pag-ubo, pagsakit sa dughan, o kalisud sa pagginhawa, ug moadto sa labing duol nga hospital sa ilang nahimutangan. / CDF