Way nahitabong kagubot sa Siomai Festival sa Tisa

Wala nakatala ang kapulisan sa siyudad sa Sugbo og major incidents atol sa tibuok kalihukan sa Siomai Festival 2026 sa Barangay Tisa sa Sabado, Septiyembre 26, 2026.
Matod ni Police Colonel Ricky Sumalde, ang hepe sa Cebu City Police Office, nga kini nagpakita kun unsa ka epektibo ang subsob nga pagpangandam, koordinasyon uban sa mga partner agencies, barangay officials, force multipliers ug event organizers.
Moabot sa 88 ka personnel sa CCPO ang gipatakap sa Barangay Tisa sa pagpangulo ni Police Captain Meryl Causin, ang hepe sa Labangon Police Station 10.
Ang maong gidaghanon sa mga police personnel nakatabang sa hapsay ang selebrasyon.
Sila usab ang gitahasan nga magbantay sa kadalanan, mogiya sa mga motorista kung asa moagi.
Gawas niini miabag usab ang 60 ka force multipliers uban sa mga personnel sa City Disaster Risk Reduction and Management Office, Cebu City Transportation Office, BPSO ug ang Barangay Tisa Medical Team.
Nangunay si Sumalde sa pag monitor gikan sa pagsugod hangtod nga natapos ang selebrasyon. / AYB