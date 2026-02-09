Way namatay sa Sugbo atol sa pag-igo sa Bagyong Basyang

Walay natala nga casualties human sa pag-igo ni Bagyong Basyang sa Lalawigan sa Sugbo sa Pebrero 6, 2026.
Matod ni Col. Dennis Pastor Ret., pangulo sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office (PDRRMO) sa Lunes, nga kini nga kalambuan nanukad sa gihimong preemptive evacuation sa mga kalungsoran.
Gipasabot ni Pastor nga dako og tabang ang pagpangandam sa mga kalungsoran pinangulohan sa mga local chief executives apan labing epektibo ang pagpabakwit nang daan sa
mga residente nga posibleng maapektahan ugaling mograbe ang sitwasyon ug epekto sa bagyo.
“No reported casualties and no reported injuries because we have the LGUs and local chief executives who complied with our announcements—preemptive evacuation,” matod ni Pastor sa Pebrero 9, 2026.
Lakip kini sa daan nang gikonsiderar sa PDRRMO subay sa mga milabay nga kalamidad ug katalagman sa lalawigan sa miaging tuig nga nikalas og daghang kinabuhi.
Sa kasamtangan, gipaabot sa buhatan ang final report ug assessment gikan sa mga kalungsoran alang sa mga lokalidad nga nagkinahanglan pa sab og dugang abag ilabi na sa mga apektadong panginabuhian sa mga resisdente. / ANV