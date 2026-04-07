Way natala nga dako nga kadaot sa linog

Gimanduan ni Police Colonel Abubakar Mangelen Jr., hepe sa kapulisan sa Probinsiya sa Sugbo, ang tanang station commanders sa amihanang bahin sa lalawigan sa pagpahigayon og dinalian nga inspeksyon human niigo ang 5.1 magnitude nga linog sa Dakbayan sa Bogo niadtong Lunes, Abril 6, 2026.
Matod ni Police Major Sam Dacullo, information officer sa Cebu Police Provincial Office (CPPO), nakig-alayon na sila sa kagamhanan sa probinsiya ug sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office (PDRRMO) aron ma-monitor ang danyos sa mga estraktura sa Bogo ug sa mga kasikbit nga lungsod.
Unom ka tawo ang nakaangkon og minor injuries samtang tulo ang nakuyapan tungod sa kalisang, apan daling giatiman sa mga medical personnel.
Giangkon ni Dacullo nga nasamotan ang danyos sa edipisyo sa Bogo City Police Station tungod sa kakusog sa pagtay-og.
Sa pagkakaron, wala pa’y direktiba nga mag-deploy og dugang personnel sanglit giila pa nga ginagmay lang ang kinatibuk-ang danyos sa mga lungsod.
Samtang sa Dakbayan sa Sugbo, nakasinati og pagpangliki ang building sa Highway Patrol Group (HPG) 7 sulod sa Camp Sotero Cabahug.
Ang gitawag nga detached false column sa luyo nga bahin sa building nabuwag na ug delikado nga matumba sa dalan Gorordo.
Si Police Lieutenant Colonel Wildemar Tiu, hepe sa HPG 7, daling nanawag sa CDRRMO ug sa Department of Engineering and Public Works (DEPW) aron masusi ang sitwasyon.
Sa pagsusi ni Tiu, iyang namatikdan nga daw substandard ang pagkatukod sa maong column kay duha lang ka kabilya ang gitaod sa maong haligi.
Ang desinyo sa contractor giingong wala masubay sa husto nga engineering standards.
“I have studied civil engineering works... unacceptable design gyud siya,” matod ni Tiu. / AYB