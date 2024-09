Way natalang danyos sa 5.1 magnitude nga linog

Way natala nga danyos ug nakalas ang Poro Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office (MDRRMO) human ang magnitude 5.1 nga linog mitay-og sa lungsod alas 2:53 sa hapon kagahapon Dominggo, Septiyembre 29, 2024.

Nakompleto na sa Poro MDRRMO ang duha ka damage assessment sa tibuok munisipyo alas 3:30 sa hapon. ubos sa red disaster response alert level samtang gi-downgrade kini ngadto sa blue alas 5 sa hapon, sumala sa taho nga gipadala ni Poro MDRRMO officer nga si Yousuf Tawil.

“As of 5 p.m., nahuman na among assessment and no damage and casualties,” matod ni Tawil sa phone call interview sa SunStar Cebu.

Gitug-an usab ni Tawil nga walay natala nga timailhan sa pagdahili sa yuta ang kabukiran sa Poro human mibisita sa lugar.

“Gitan-aw namo ang sa Altavista, ang among landslide prone, wala raman,” matod niya kay barangay Altavista sila alerto isip danger prone area sa landslide.

Ang Poro MDRRMO nikutlo sa taho nga adunay mga lakang sa pagpangandam alang sa posible nga aftershocks, apan si Tawil midugang nga walay mga residente nga gipabakwit sa wala pa ang linog.

Ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology (PHIVOLCS) nitaho nga kini usa ka intensity 5.1 nga linog nga adunay giladmon nga 11 km kasadpan sa Poro.

Gikataho usab sa Phivolcs nga adunay intensity three ang natala sa San Fernando, Cebu.

Adunay mga linog nga gitaho sa tibuok Sugbo, apil na ang dakbayan sa Sugbo. / CDF